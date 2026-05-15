Donald Trump se dit prêt à accepter un gel du programme nucléaire iranien pendant vingt ans

Donald Trump a déclaré qu’un gel du programme nucléaire iranien pendant vingt ans lui conviendrait, à condition que Téhéran prenne un engagement « réel ». Le président américain s’exprimait devant des journalistes à bord de son avion, lors de son retour de Chine, où il venait de rencontrer le président Xi Jinping.

« Il me convient que l’Iran suspende son programme nucléaire pendant vingt ans, mais cela doit être un engagement réel », a affirmé Donald Trump. Cette déclaration intervient alors que Washington cherche à maintenir la pression sur Téhéran, tout en laissant ouverte la possibilité d’un arrangement diplomatique autour du dossier nucléaire iranien.

Le président américain a également rejeté les informations selon lesquelles l’Iran aurait conservé une part importante de ses capacités liées à son programme de missiles. Selon lui, 80 % de ces capacités ont été détruites. Cette affirmation s’inscrit dans le discours de fermeté tenu par l’administration américaine depuis le début de la campagne militaire menée contre la République islamique, en coordination avec Israël.

Autre dossier sensible : les sanctions contre les entreprises chinoises achetant du pétrole iranien. Donald Trump a indiqué qu’il prendrait une décision « dans les prochains jours » sur une éventuelle levée de ces mesures. « Je prendrai une décision dans les prochains jours concernant la levée des sanctions contre les compagnies pétrolières chinoises qui achètent du pétrole iranien », a-t-il déclaré.

Ces propos traduisent l’équilibre délicat que cherche à tenir Washington : empêcher l’Iran de relancer son programme nucléaire, préserver la pression économique sur Téhéran, mais aussi ménager Pékin dans un contexte de discussions stratégiques plus larges. Après son échange avec Xi Jinping, Donald Trump semble vouloir tester une voie mêlant contrainte militaire, sanctions économiques et ouverture diplomatique conditionnelle.