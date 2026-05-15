Les Émirats ont tenté de convaincre les pays du Golfe de frapper l’Iran

Les Émirats arabes unis ont tenté, sans succès, de convaincre d’autres États du Golfe de participer à une attaque coordonnée contre l’Iran au début de la guerre, peu après le lancement de la campagne militaire américano-israélienne contre la République islamique, rapporte le média Bloomberg.

Selon le média américain, le président émirati Mohammed ben Zayed a échangé par téléphone avec plusieurs dirigeants de la région, dont le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, afin de plaider pour une riposte collective. Ses interlocuteurs ont toutefois refusé de s’associer à une telle opération.

Ce refus pourrait expliquer certaines tensions récentes entre Abou Dhabi et plusieurs capitales du Golfe, notamment la décision des Émirats arabes unis de quitter le cartel de l’OPEP le mois dernier, selon Bloomberg.

Le média rapporte également, en citant des sources proches du dossier, que l’Arabie saoudite a frappé l’Iran en mars, avant de changer rapidement de ligne et de soutenir des efforts de médiation menés par le Pakistan. Les Émirats ont été irrités de ne pas avoir été davantage associés à ce processus diplomatique.

Le Qatar a, de son côté, envisagé une riposte après une frappe iranienne contre son site de gaz naturel liquéfié de Ras Laffan, le plus grand au monde, avant de finalement y renoncer.

Toujours selon Bloomberg, l’administration du président américain Donald Trump était informée des efforts émiratis visant à mettre sur pied une réponse militaire commune. Washington souhaitait que l’Arabie saoudite et le Qatar rejoignent cette initiative.

Ces révélations mettent en lumière les divergences stratégiques au sein du Golfe face à l’Iran. Si les Émirats ont plaidé pour une ligne dure et coordonnée, plusieurs de leurs voisins ont privilégié la prudence, la désescalade ou la médiation, dans un contexte régional extrêmement inflammable.