Kamala Harris choisit Tim Walz comme colistier pour la course à la Maison Blanche

La vice-présidente Kamala Harris, candidate à la présidence des États-Unis, a choisi Tim Walz, gouverneur du Minnesota, comme colistier pour l'élection présidentielle. Cette décision marque l'ascension rapide de Walz, passé d'un statut relativement inconnu à celui de figure de proue dans la critique de Donald Trump et de l'agenda MAGA. Tim Walz, 60 ans, actuellement dans son second mandat de gouverneur du Minnesota, apporte une solide expérience politique à l'équipe de Harris. Ancien enseignant et entraîneur de football, Walz a servi 12 ans au Congrès, représentant un district rural à tendance conservatrice. Sa carrière politique témoigne de sa capacité à rassembler au-delà des clivages partisans.

Le choix de Walz souligne la stratégie de la campagne Harris, qui mise sur les États du Midwest pour remporter l'élection. Walz s'est récemment distingué par ses critiques acerbes envers les républicains, notamment en qualifiant le ticket Trump-Vance de "types bizarres", une formule qui a fait mouche dans les médias et sur les réseaux sociaux. Sous son mandat de gouverneur, le Minnesota a adopté une série de mesures progressistes, incluant la codification du droit à l'avortement, le renforcement des protections pour les personnes transgenres, et l'instauration de nouvelles lois sur la sécurité des armes à feu. Ces réalisations font de Walz un choix attrayant pour l'aile progressiste du parti démocrate. La nomination de Walz surprend certains républicains, qui le considèrent comme un choix moins menaçant que d'autres candidats potentiels. Cependant, les démocrates espèrent que ses racines dans le Midwest et son expérience en tant que gouverneur capable de travailler avec les deux partis renforceront l'attrait du ticket Harris-Walz auprès d'un large éventail d'électeurs. Alors que la campagne présidentielle s'intensifie, le duo Harris-Walz se prépare à affronter le ticket républicain Trump-Vance dans une bataille qui s'annonce serrée pour la Maison Blanche.