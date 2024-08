Kamala Harris en équilibriste : Entre campagne présidentielle et crise à Gaza

Dans un contexte politique tendu, marqué par les répercussions du conflit à Gaza et une campagne présidentielle intense, la vice-présidente américaine Kamala Harris se trouve dans une position délicate, jonglant entre les attentes de différents groupes d'électeurs et la ligne officielle de l'administration Biden.

AP Photo/Susan Walsh

Un meeting interrompu, une réponse directe

Lors d'un rassemblement de campagne à Glendale, en Arizona, Kamala Harris a été confrontée à des manifestants pro-palestiniens qui ont interrompu son discours. Face à cette interruption, la deuxième en une semaine, Harris a choisi de répondre directement, montrant sa capacité à gérer la pression et à aborder des sujets sensibles en pleine campagne. "Écoutez un instant," a-t-elle déclaré, attendant que la foule se calme. "Nous sommes tous ici ensemble... parce que nous aimons notre pays. Nous sommes ici pour défendre notre démocratie, ce qui implique de respecter les voix que nous entendons."

Un appel renouvelé au cessez-le-feu

Saisissant cette opportunité, Harris a réitéré sa position sur le conflit à Gaza : "Je l'ai dit clairement. Il est temps d'obtenir un accord de cessez-le-feu et de conclure un accord sur les otages. C'est maintenant qu'il faut agir," a-t-elle affirmé avec conviction. La vice-présidente a souligné que le président Biden et elle-même travaillent "jour et nuit, chaque jour, pour obtenir cet accord de cessez-le-feu et ramener les otages chez eux", une déclaration qui a été accueillie par des applaudissements enthousiastes de l'assemblée.

Une campagne sous tension

Cette interruption n'est pas un incident isolé. Plus tôt dans la semaine, à Detroit, Harris avait déjà été confrontée à des manifestants pro-palestiniens. Sa réponse, demandant au groupe de se calmer s'ils ne voulaient pas voir Donald Trump gagner, avait suscité des réactions mitigées. Ces incidents mettent en lumière les défis auxquels l'équipe de campagne de Harris doit faire face, navigant entre les différentes sensibilités au sein de l'électorat démocrate, particulièrement sur la question du conflit israélo-palestinien.

Un ticket présidentiel en évolution

La nomination récente du gouverneur du Minnesota, Tim Walz, comme colistier de Harris, signale une stratégie visant à reconquérir les votes du Midwest. Ce choix intervient après une campagne intense de l'aile gauche du parti démocrate contre la sélection du gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, un centriste juif connu pour ses positions pro-israéliennes. L'équipe de campagne de Harris a fermement rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait cédé aux pressions de l'aile gauche, qualifiant ces accusations de "ridicules et offensantes".

Une position délicate sur la question de Gaza

La position de Harris sur le conflit à Gaza a parfois semblé diverger de celle du président Biden. Après une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche, Harris avait déclaré qu'elle "ne resterait pas silencieuse" face aux souffrances palestiniennes, suscitant des critiques de la part de responsables israéliens qui l'accusaient d'encourager le Hamas. Récemment, l'équipe de Harris a dû démentir des rumeurs selon lesquelles elle aurait accepté de discuter d'un embargo sur les armes à destination d'Israël. Phil Gordon, son conseiller à la sécurité nationale, a clarifié la position de la vice-présidente : "Kamala Harris a été claire : elle veillera toujours à ce qu'Israël puisse se défendre contre l'Iran et les groupes terroristes soutenus par l'Iran. Elle ne soutient pas un embargo sur les armes à destination d'Israël."

Un équilibre précaire

La campagne de Kamala Harris illustre les défis auxquels sont confrontés les démocrates dans cette élection présidentielle. D'un côté, ils doivent répondre aux préoccupations d'une base électorale de plus en plus critique envers la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. De l'autre, ils doivent maintenir le soutien traditionnel à Israël tout en cherchant une solution diplomatique au conflit. Alors que la campagne s'intensifie et que la situation à Gaza reste volatile, la capacité de Harris à naviguer entre ces différentes positions sera cruciale pour ses chances de succès en novembre. Sa gestion de ces interruptions de campagne et sa rhétorique sur le conflit israélo-palestinien seront scrutées de près par les électeurs et les observateurs politiques dans les semaines à venir.