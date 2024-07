Etats-Unis: Pourquoi Kamala Harris coche (presque) toutes les cases pour les démocrates et pour Israël

Kamala Harris, 59 ans, vice-présidente de Joe Biden depuis quatre ans, est pressentie pour le remplacer comme candidate démocrate aux élections américaines, si elle l'emporte aux primaires du parti. Née à Oakland, en Californie, de parents immigrés - une mère indienne et un père jamaïcain -, mariée à un juif et proche de la communauté juive, Harris incarne la diversité américaine.

Élevée principalement par sa mère hindoue après le divorce de ses parents, Harris a grandi imprégnée de sa double culture. Dans son autobiographie "The Truths We Hold", elle écrit : "Ma mère comprenait très bien qu'elle élevait deux filles noires. Elle savait que sa patrie d'adoption nous verrait, Maya et moi, comme des filles noires, et elle était déterminée à s'assurer que nous deviendrions des femmes noires fières d'elles-mêmes."

AP Photo/Susan Walsh

Son parcours professionnel est un sans faute. D'abord procureure de district à San Francisco, elle devient la première femme mais aussi la première personne de couleur à occuper le poste de procureure générale de Californie. Elle est ensuite élue sénatrice de Californie avant d'accéder à la vice-présidence.

En matière de politique étrangère, Harris devrait largement s'inscrire dans les grandes lignes fixées par Biden si elle lui succède, mais est susceptible adopter une position plus critique envers le Premier ministre Netanyahou. Aaron David Miller, analyste au Carnegie Endowment for International Peace, souligne que la position de Harris sur Israël est "modérée", se situant un peu "à gauche de Biden, mais bien à droite de ceux qui affirment que les États-Unis doivent décider pour Israël, parce que nous serions la superpuissance et pas eux." Son mari Doug Emhoff avait déclaré quelques jours après le 7 octobre: "Comme tous les Juifs, je ressens un lien profond et viscéral avec Israël".

Malgré des taux de popularité relativement bas durant son mandat de vice-présidente, Harris reste aimée des électeurs afro-américains. Son expérience de procureure pourrait également s'avérer un atout face à Donald Trump, récemment mis en examen. En somme, Kamala Harris représente une nouvelle génération de dirigeants américains, capable de transcender les divisions raciales et culturelles tout en maintenant une politique étrangère qui s'inscrirait dans la lignée de son prédécesseur.