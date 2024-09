L'ancien président américain et candidat républicain à la présidence, Donald Trump, s'est exprimé hier soir (vendredi) lors d'une conférence de l'Israeli-American Council (IAC) à Washington. Dans son discours, il a abordé la guerre à Gaza, et l'avenir d'Israël.

"Si nous continuons sur notre voie actuelle avec quatre années supplémentaires de Kamala, vous ne serez pas seulement confrontés à une attaque, mais à une destruction totale, et je déteste le dire si souvent. C'est d'une destruction totale dont nous parlons. Et je l'ai dit haut et fort, surtout ces dernières années, quiconque est juif, aime être juif et aime Israël est stupide s'il vote pour les démocrates. Kamala Harris sera encore plus anti-israélienne que Barack Obama", lance Donald Trump", a déclaré le candidat républicain à la présidence, ajoutant : "Si vous voulez qu'Israël survive, vous avez besoin de Donald J. Trump comme 47e président des États-Unis pour cela. C'est très, très simple."

Trump s'est aussi adressé aux familles d'otages : "Nous allons les récupérer ces beaux enfants, car ce sont toujours vos enfants. Nous devons les ramener. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire."