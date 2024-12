La Maison Blanche revendique un rôle majeur dans la chute du régime syrien, établissant un lien direct entre son soutien à Israël et à l'Ukraine et l'incapacité de l'Iran et de la Russie à maintenir Assad au pouvoir.

"Les développements en Syrie découlent directement de l'affaiblissement significatif des principaux soutiens d'Assad - la Russie et l'Iran", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, lors d'un point presse. "Cet affaiblissement est directement lié au soutien américain indéfectible à Israël dans sa lutte contre le Hamas et dans les efforts pour obtenir un cessez-le-feu avec le Hezbollah".

Selon Kirby, le soutien américain à l'Ukraine a joué un rôle déterminant en forçant la Russie à recentrer ses efforts militaires sur le conflit ukrainien. "Ce n'est pas simplement que la Russie et l'Iran n'étaient pas disposés à aider Assad après 14 ans. C'est qu'ils en étaient incapables. Et les États-Unis ont joué un rôle majeur dans cette situation", a-t-il souligné.

Le porte-parole a également mis en avant l'importance du cessez-le-feu négocié entre Israël et le Hezbollah, qui a "envoyé un signal fort à la région et à la Syrie que le Hezbollah était hors-jeu, qu'il ne viendrait pas en aide au Hamas, et que l'Iran ne pourrait plus compter sur eux".

"Notre soutien robuste au droit d'Israël à se défendre, concrétisé par une aide militaire et diplomatique réelle, a joué un rôle déterminant dans cette évolution", a conclu Kirby, soulignant ainsi la stratégie américaine d'affaiblissement des adversaires régionaux par le biais de son soutien à ses alliés.