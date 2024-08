Antisémitisme à Columbia : un rapport révèle des failles inquiétantes

Une commission d'enquête vient de publier un rapport alarmant sur la gestion de l'antisémitisme à l'université Columbia, l'une des plus prestigieuses institutions américaines. Ce document, le second de son genre, met en lumière les défaillances de l'université face aux actes antisémites survenus lors des manifestations liées au conflit israélo-palestinien.

Le rapport, basé sur les témoignages de près de 500 étudiants juifs et israéliens, dresse un tableau préoccupant de la situation sur le campus. Il révèle des cas d'agressions physiques envers des étudiants pro-israéliens, la présence de symboles nazis dans les résidences universitaires, et des discriminations flagrantes à l'encontre d'étudiants juifs ou israéliens. La commission pointe du doigt l'insuffisance des structures de signalement et de gestion des incidents antisémites. De nombreux étudiants se sont trouvés démunis, ne sachant pas comment rapporter les actes dont ils étaient victimes. Le rapport critique également la réaction parfois lente et inadéquate de certains membres du personnel universitaire face à ces situations.

Pour remédier à ces problèmes, la commission préconise la mise en place de formations approfondies sur l'antisémitisme et les discriminations, destinées à l'ensemble de la communauté universitaire. Elle recommande également l'amélioration des mécanismes de signalement et de traitement des incidents.

Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de tensions sur les campus américains, où les manifestations pro-palestiniennes ont parfois dégénéré en actes antisémites. Columbia, qui a été l'épicentre de ces mouvements au printemps dernier, se trouve particulièrement sous le feu des critiques. L'impact de cette crise est tel que la présidente de Columbia, Nemat Shafik, a récemment démissionné, invoquant cette "période de crise". Elle suit ainsi l'exemple de ses homologues de l'université de Pennsylvanie et de Harvard, qui avaient quitté leurs fonctions quelques mois plus tôt dans des circonstances similaires.