L'antisémitisme atteint des records historiques au Canada, selon l'Organisation sioniste mondiale

Le Canada, longtemps considéré comme un havre de paix, fait face à une montée alarmante de l'antisémitisme depuis le début du conflit à Gaza en octobre 2023. Selon les données publiées par l'Organisation sioniste mondiale, le nombre d'incidents antisémites a connu une augmentation spectaculaire de 670% par rapport à l'année précédente.

Hadas Parush/Flash90

Parmi les chiffres clés relevés : Hausse de 670% des incidents antisémites au Canada depuis octobre 2023 ; 70% des crimes haineux à caractère religieux sont dirigés contre les Juifs alors que les Juifs représentent seulement 1,4% de la population canadienne.

Michael Kappeler / dpa / AFP

Depuis octobre 2023, le Canada a été témoin de quatre fusillades visant des institutions juives et de l'incendie d'un bus appartenant à une communauté juive. À Toronto, la police rapporte que 19% des crimes haineux en 2023 étaient dirigés contre les Juifs, un chiffre d'autant plus alarmant que les événements liés au conflit n'ont commencé que dans le dernier trimestre de l'année. Alors que les États-Unis ont vu une augmentation de 340% des incidents antisémites au cours des dix derniers mois (par rapport à la même période de l'année précédente), le Canada affiche des chiffres presque deux fois plus élevés avec une augmentation de 670%.

"Il s'agit d'une augmentation sans précédent. Le 7 octobre n'a pas seulement déclenché une guerre contre Israël, mais contre le peuple juif dans son ensemble, avec une campagne coordonnée et financée qui attise l'antisémitisme", a réagi Yaakov Hagoel, président de l'Organisation sioniste mondiale. Avec environ 400 000 Juifs, le Canada abrite la troisième plus grande diaspora juive au monde.