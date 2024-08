L'Argentine démantèle une cellule terroriste visant la communauté juive

La Police Fédérale argentine a déjoué un complot terroriste visant la communauté juive de Mendoza, une ville située à l'ouest du pays. Le Ministère de la Sécurité Nationale a annoncé dans un communiqué le démantèlement d'une "organisation terroriste islamiste" qui prévoyait des attaques dans cette région.

Suite à cette opération, sept personnes soupçonnées d'appartenir à ce groupe ont été arrêtées. Les forces de l'ordre ont mené huit perquisitions aux domiciles des suspects, saisissant des armes à feu, des couteaux et des appareils électroniques.

La Ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, a réagi fermement à cette menace sur les réseaux sociaux : "Nous allons nous débarrasser de tous ces criminels qui ont l'intention de semer la peur chez les Argentins, et ils paieront pour leurs actes."

Cette intervention survient dans un contexte de vigilance accrue face aux menaces terroristes en Argentine, pays qui a déjà été frappé par des attentats contre la communauté juive par le passé. En 1994, l'attentat contre l'Association mutuelle israélite argentine (AMIA) à Buenos Aires avait fait 85 morts et reste profondément ancré dans la mémoire collective du pays. Les autorités argentines soulignent l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et réaffirment leur engagement à protéger toutes les communautés du pays. L'enquête se poursuit pour déterminer l'étendue du réseau démantelé et ses éventuelles connexions internationales.