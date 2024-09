L'inculpation du maire de New York pour corruption attendue ce jeudi

Eric Adams, le maire démocrate de New York, devrait être inculpé ce jeudi dans une affaire de corruption aux multiples ramifications. Cette situation sans précédent ferait de lui le premier maire en fonction de l'histoire de la ville à faire face à des accusations criminelles. Selon plusieurs médias, Eric Adams doit répondre d'accusations liées à des financements illégaux de sa campagne électorale, venus notamment de Turquie.

Le responsable démocrate clame son innocence et s'engage à combattre les accusations. "Ces allégations sont absolument fausses et basées sur des mensonges", a-t-il déclaré dans un communiqué enregistré. "Je sais que je suis innocent. Si je suis inculpé, je demanderai immédiatement un procès pour que les New-Yorkais puissent entendre la vérité." Malgré les appels à la démission au sein de son propre parti, le maire reste ferme : "Vous m'avez élu pour diriger cette ville, et je la dirigerai."

Selon le New York Times, le maire devrait comparaître devant le tribunal aujourd'hui, où les charges retenues contre lui seront révélées. Le bureau du procureur de Manhattan, à l'origine de l'acte d'accusation, s'est refusé à tout commentaire. L'avocat de l'édile a confirmé la coopération du maire à l'enquête, sans en révéler les détails.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une vaste enquête fédérale sur l'administration Adams. En novembre dernier, le FBI avait notamment saisi les appareils électroniques du maire. Autant de déboires pour Eric Adams qui ont donné lieu à une vague de démissions de hauts responsables municipaux ces dernières semaines.

Si le démocrate était contraint de quitter ses fonctions, c'est le défenseur public Jumaane Williams qui deviendrait maire de la plus grande ville des États-Unis, forte de 8,3 millions d'habitants.