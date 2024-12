La Cour suprême américaine va se prononcer sur la possibilité de poursuivre l'Autorité palestinienne

La Cour suprême des États-Unis a accepté vendredi d'examiner un contentieux juridique de longue date concernant la possibilité pour des citoyens américains tués ou blessés dans des attentats au Moyen-Orient de poursuivre les autorités palestiniennes devant les tribunaux américains. L'affaire concerne des poursuites intentées par des victimes et leurs familles contre l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et l'Autorité palestinienne (AP). Malgré les efforts répétés du Congrès pour permettre à ces affaires de progresser, la cour d'appel fédérale de New York s'est systématiquement prononcée en faveur des groupes palestiniens.

Plus récemment, la Cour d'appel du 2e circuit a invalidé une loi de 2019 spécifiquement conçue pour autoriser ces poursuites, la déclarant inconstitutionnelle. La cour a estimé que la loi privait l'OLP et l'AP d'un processus juridique équitable.

Les attentats en question comprennent des incidents du début des années 2000, qui ont fait 33 morts et des centaines de blessés, ainsi qu'une attaque au couteau en 2018 qui a tué un résident né aux États-Unis en Judée-Samarie devant un centre commercial.

La bataille juridique a débuté en 2016 lorsque le 2e Circuit a annulé une indemnisation de 654 millions de dollars accordée par un jury aux victimes, jugeant que les tribunaux américains n'avaient pas compétence sur des groupes basés à l'étranger pour des attaques qui ne visaient pas spécifiquement les États-Unis.

Cette affaire concernait six attentats pour lesquels un jury avait jugé l'OLP et l'AP responsables, accordant 218 millions de dollars de dommages et intérêts, automatiquement triplés en vertu de la loi antiterroriste.

Après le refus de la Cour suprême d'entendre l'appel des victimes en 2018, le Congrès a de nouveau modifié la loi en 2019 pour garantir que les victimes puissent poursuivre leurs recours. Les plaidoiries devraient avoir lieu au printemps.