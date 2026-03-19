La directrice du renseignement américain refuse de confirmer que l’Iran représentait une "menace imminente"

La directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, a de nouveau refusé de confirmer que l’Iran représentait une « menace imminente » avant les frappes menées conjointement par les États-Unis et Israël, qui ont déclenché la guerre au Moyen-Orient. Auditionnée jeudi devant une commission de la Chambre des représentants, elle a maintenu une position prudente, se limitant à affirmer avoir transmis au président Donald Trump « l’analyse objective » des services de renseignement.

Cette réserve a suscité des tensions lors de l’audition. Le représentant démocrate de Californie Jimmy Gomez a vivement interpellé les responsables présents, s’interrogeant sur le rôle du renseignement si le président peut en écarter les conclusions. Aux côtés de Tulsi Gabbard, le directeur de la CIA John Ratcliffe a rappelé que l’évaluation finale du degré d’urgence d’une menace relevait de la prérogative du chef de l’exécutif.

La veille, devant une commission du Sénat, la responsable avait déjà évité de répondre directement à cette question sensible. Dans une déclaration écrite, elle avait toutefois indiqué qu’« aucun effort » n’avait été entrepris par les dirigeants iraniens pour rétablir leurs capacités d’enrichissement nucléaire depuis les bombardements américains de juin 2025, sans apporter de précisions supplémentaires à l’oral.

Tulsi Gabbard a par ailleurs confirmé que le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, était « gravement blessé ». Interrogée sur l’évolution de l’évaluation américaine, marquée par davantage d’incertitudes qu’auparavant, elle a reconnu qu’il s’agissait d’une appréciation « juste ».