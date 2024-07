La famille Biden envisage un "plan de sortie" pour l'élection de 2024

Selon un article exclusif de NBC News, la famille du président Joe Biden aurait commencé à discuter d'un éventuel plan de sortie de la course présidentielle de 2024. Cette révélation intervient alors que Biden fait face à une pression croissante au sein de son propre parti pour se retirer.

D'après des sources proches de la famille Biden, les discussions porteraient sur la manière dont le président pourrait mettre fin à sa campagne de réélection "selon son propre timing et avec un plan soigneusement calculé". Les considérations incluent l'impact de la campagne sur sa santé, sa famille et la stabilité du pays.

Bien que la Maison Blanche ait fermement démenti ces allégations, le rapport de NBC News suggère que les inquiétudes au sein du Parti démocrate se sont intensifiées et que certains de ses alliés et amis le pressent de plus en plus de se retirer.

Ron Klain, ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, a confirmé que Biden ressent la pression, mais reste convaincu que le président devrait rester dans la course. Cependant, d'autres sources impliquées dans la campagne considèrent le retrait de Biden comme "inévitable". Les prochains jours pourraient être cruciaux pour l'avenir politique du président Biden.