La guerre contre l’Iran a fortement réduit les stocks américains d’armes (New York Times)

Depuis le début de la guerre contre l’Iran fin février, les États-Unis ont puisé massivement dans leurs réserves de munitions de haute technologie, suscitant des inquiétudes croissantes au sein du Pentagone et au Congrès, rapporte le New York Times. Selon des estimations internes, Washington a déjà utilisé environ 1 100 missiles de croisière furtifs à longue portée, conçus à l’origine pour un conflit majeur face à la Chine — soit une part proche du stock total disponible.

À cela s’ajoute le tir de plus de 1 000 missiles de croisière Tomahawk, soit près de dix fois le volume acquis annuellement par l’armée américaine. Le coût et le rythme de ces engagements illustrent l’intensité du conflit et la pression exercée sur l’appareil militaire américain.

Les systèmes de défense ont également été fortement sollicités. Plus de 1 200 missiles intercepteurs Patriot, d’une valeur unitaire supérieure à 4 millions de dollars, ont été utilisés. Parallèlement, plus de 1 000 missiles tactiques sol-sol, dont des Precision Strike et des ATACMS, ont été déployés, réduisant significativement les stocks disponibles.

Cette consommation accélérée a entraîné une redistribution urgente des ressources. Le Pentagone a dû rediriger des équipements depuis des zones stratégiques en Asie et en Europe vers le Moyen-Orient, affaiblissant temporairement la capacité de dissuasion américaine face à d’autres puissances comme la Russie et la Chine.

Face à cette situation, l’administration américaine s’efforce d’accélérer la production industrielle de munitions afin de reconstituer les stocks. Mais les délais de fabrication et les contraintes industrielles posent un défi majeur à court terme.

Ce constat met en lumière un enjeu stratégique clé : la capacité des États-Unis à soutenir simultanément plusieurs théâtres d’opérations. Alors que la guerre contre l’Iran se prolonge, la question de la résilience logistique et industrielle de l’armée américaine s’impose désormais au cœur du débat stratégique à Washington.