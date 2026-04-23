Mojtaba Khamenei met en avant l’"unité nationale" et dénonce une guerre médiatique

Dans un contexte de fortes tensions régionales, le Guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a affirmé jeudi que l’Iran bénéficie d’une «unité inhabituelle» face à ses adversaires. «Grâce à cette unité entre compatriotes, une fracture s’est produite chez l’ennemi», a-t-il déclaré, estimant que cette cohésion rendra les opposants à l’Iran «plus faibles et diminués».

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Le dirigeant iranien a insisté sur la nécessité de renforcer cette cohésion, qu’il décrit comme «plus solide et plus résistante que jamais». Il a également mis en garde contre ce qu’il présente comme une offensive informationnelle des ennemis de la République islamique. «Les opérations médiatiques de l’ennemi visent à cibler l’esprit et la psychologie du peuple afin de saper l’unité et la sécurité nationales», a-t-il affirmé.

Ces déclarations interviennent alors que l’Iran fait face à des pressions militaires, diplomatiques et économiques accrues. Dans ce contexte, le pouvoir cherche à consolider le front intérieur et à prévenir toute contestation, en dénonçant une «guerre psychologique» extérieure.