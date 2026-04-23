La justice américaine autorise le Texas à imposer l’affichage des Dix Commandements dans les écoles publiques

Une cour fédérale d’appel américaine a validé mardi une loi du Texas imposant l’affichage des Dix Commandements dans les salles de classe des écoles publiques. Cette décision marque une nouvelle étape dans les batailles juridiques autour de la place de la religion dans l’enseignement public américain.

Par neuf voix contre huit, les juges ont estimé que cette obligation ne violait pas les droits constitutionnels des élèves ni de leurs parents. Dans leur décision, ils soulignent qu’aucun enfant n’est contraint de réciter les Commandements, d’y croire ou d’en reconnaître l’origine divine. Le jugement renforce également des législations similaires déjà adoptées en Louisiane et en Arkansas.

Le texte contesté avait été signé par le gouverneur républicain Greg Abbott et est entré en vigueur en septembre. Il prévoit l’installation d’affiches dans un endroit visible de chaque salle de classe, avec des dimensions minimales de 16 sur 20 pouces et un texte lisible depuis n’importe quel point de la pièce. La mesure concerne environ 5,5 millions d’élèves scolarisés dans les établissements publics texans.

Le procureur général du Texas Ken Paxton a salué une "grande victoire pour le Texas et nos valeurs morales", estimant que les élèves devaient pouvoir être exposés quotidiennement à ce texte religieux. Les défenseurs de la loi considèrent les Dix Commandements comme un élément fondateur de l’histoire et du droit américains.

À l’inverse, l’American Civil Liberties Union et plusieurs associations de parents dénoncent une remise en cause du principe de séparation entre l’Église et l’État. Elles ont annoncé leur intention de saisir la Cour suprême des États-Unis. D’autres États dirigés par des républicains, comme l’Alabama, examinent déjà des projets comparables.