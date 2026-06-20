"La Mamdani de Washington" en route vers la mairie de la capitale américaine

La progressiste Janeese Lewis George a remporté les primaires démocrates pour la mairie de Washington D.C., devenant la favorite pour diriger la capitale américaine. Elle a obtenu environ 53 % des suffrages, s'imposant dès le premier tour.

Surnommée « la Mamdani de Washington » en référence au maire progressiste de New York Zohran Mamdani, Janeese Lewis George est soutenue par les Socialistes démocrates d'Amérique (DSA). Elle défend un programme axé sur le logement abordable, la justice sociale et l'opposition à toute intervention fédérale dans les affaires de Washington.

Ses positions sur Israël ont toutefois suscité des inquiétudes au sein d'une partie de la communauté juive locale. Elle a accusé Israël de commettre un « génocide » à Gaza et s'est engagée à ne pas participer à des événements visant, selon elle, à « masquer la réalité de l'occupation » ou à promouvoir « le sionisme et l'apartheid ».

Par ailleurs, sa directrice politique avait qualifié Israël d'« État imaginaire » dans une publication sur les réseaux sociaux en 2023, alimentant davantage la controverse.

Face aux critiques, Janeese Lewis George a rencontré des rabbins et des responsables communautaires. Elle a assuré qu'elle ne serait « jamais une maire qui exclut ou marginalise » des habitants en raison de leurs opinions sur des sujets internationaux. Elle s'est également engagée à combattre l'antisémitisme et à garantir la sécurité ainsi que le sentiment d'appartenance de la communauté juive de Washington.

Si elle est élue en novembre, elle pourrait rapidement se heurter à l'administration Trump sur la question de l'autonomie de Washington D.C., un sujet récurrent de tensions entre la Maison-Blanche et les autorités locales.