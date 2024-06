La NAACP demande à Joe Biden d'interrompre "indéfiniment" toutes les livraisons d'armes à Israël

La NAACP, une influente organisation de défense des droits civiques, exhorte le président américain Joe Biden à interrompre « indéfiniment » toutes les livraisons d'armes à Israël et à faire pression pour mettre fin à la guerre, rappelant ainsi que son soutien à Israël pourrait lui nuire auprès des électeurs noirs lors des élections de novembre.

L'appel de la NAACP est un rare exemple de prise de position du groupe de défense des Noirs américains sur la politique étrangère des États-Unis à l'égard d'un pays où la population noire n'est pas importante. L'organisation affirme qu'Israël avait le droit de se défendre après le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre et exhorte le groupe terroriste à restituer les otages et à « cesser toute activité terroriste ». Elle demande également à Israël de « s'engager dans une stratégie offensive conforme aux lois internationales et humanitaires ». « La NAACP demande au président Biden de tracer la ligne rouge et de mettre fin indéfiniment à l'envoi de toutes les armes et pièces d'artillerie à l'État d'Israël et aux autres États qui fournissent des armes au Hamas et à d'autres organisations terroristes. Il est impératif que la violence qui a coûté la vie à tant de civils cesse immédiatement", déclare l'organisation dans un communiqué transmis à l'agence Reuters.