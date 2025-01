Le bilan des incendies en Californie s'alourdit à 10 morts

Le bilan des incendies dévastateurs qui ravagent depuis mardi la région de Los Angeles en Californie s'est alourdi à 10 morts. Près de 2 000 bâtiments ont été réduits en cendres. Face à l'avancée rapide du feu, les services d'urgence ont ordonné l'évacuation de plus de 130 000 personnes, y compris dans le quartier emblématique d'Hollywood.

Cette catastrophe résulte d'une combinaison de facteurs aggravants. Le phénomène El Niño a d'abord favorisé une croissance exceptionnelle de la végétation, avant qu'une sécheresse extrême ne transforme la région en poudrière. Les vents violents, atteignant des pointes à 160 km/h, conjugués à des températures anormalement élevées pour la saison (20°C) et un taux d'humidité critique, ont créé les conditions parfaites pour cette tempête de feu.

Si ces incendies sont moins étendus que ceux de 2018, qui avaient détruit plus de 20 000 bâtiments, leur impact est particulièrement destructeur en raison de leur progression en zones urbaines densément peuplées.

Cette catastrophe s'inscrit dans un cycle préoccupant d'incendies de plus en plus fréquents et dévastateurs en Californie, qui posent la question de l'habitabilité à long terme de certaines zones urbaines face au défi climatique.