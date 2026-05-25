Le Canada au bord d’une crise politique majeure

Le Canada traverse une nouvelle zone de fortes turbulences politiques après l’ouverture d’un débat sur une possible séparation de la province d’Alberta, l’un des moteurs économiques du pays grâce à ses immenses ressources pétrolières.

Au cœur de la crise se trouve la Première ministre provinciale Danielle Smith, confrontée à une pression croissante de l’aile séparatiste de son parti conservateur, le UCP. La présentation récente d’une éventuelle question référendaire sur l’avenir de l’Alberta a immédiatement provoqué une tempête politique à travers le pays.

Le débat dépasse désormais largement le simple cadre régional. Plusieurs observateurs évoquent déjà un scénario comparable au Brexit, tandis que certains experts parlent carrément d’un risque de « démantèlement d’un pays entier ».

L’Alberta, province riche et fortement conservatrice, accuse depuis des années le pouvoir fédéral d’Ottawa de profiter de ses ressources énergétiques sans défendre suffisamment ses intérêts économiques et politiques. Ce ressentiment régional nourrit progressivement une partie du mouvement séparatiste.

Mais la crise prend également une tournure chaotique et parfois surréaliste : fuites massives de données électorales, accusations internes de trahison, procédures judiciaires et même allégations extravagantes d’un leader séparatiste affirmant avoir été visé par une tentative d’assassinat liée au roi Charles III.

Le projet a par ailleurs subi un revers majeur après l’intervention de la justice canadienne, qui a suspendu la procédure en estimant que les populations autochtones locales n’avaient pas été consultées conformément aux obligations constitutionnelles historiques.

En arrière-plan, plusieurs responsables craignent également que les États-Unis puissent exploiter cette instabilité politique, notamment après certaines déclarations passées de Donald Trump et de son entourage sur l’avenir du Canada.

Malgré tout, les sondages montrent pour l’instant qu’une majorité d’habitants de l’Alberta reste opposée à une séparation du Canada.