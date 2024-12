Le demi-frère de Khaled Meshaal libéré de prison aux Etats-Unis : prélude à un accord sur les otages ?

Mofid Abdel-Kader, demi-frère du haut dirigeant du Hamas Khaled Meshaal, vient d'être transféré d'une prison fédérale américaine vers un "centre de réadaptation" après avoir purgé 16 ans de sa peine de 20 ans.

Condamné en 2009 pour soutien à une organisation terroriste, Abdel-Kader opérait au sein de l'organisation "Kran Aid and Development for the Holy Land", à travers laquelle il collectait des fonds pour le Hamas.

Cette libération anticipée survient dans un contexte particulier, soulevant des interrogations sur un possible lien avec les négociations en cours concernant un accord plus large sur les otages.

L'ancien détenu avait été reconnu coupable d'avoir fourni une assistance matérielle à une organisation classée comme terroriste par les États-Unis, ce qui lui avait valu une peine de deux décennies d'emprisonnement.