Le diplomate américain Mike Waltz attendu en Jordanie et en Israël

Mike Waltz, ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, se rendra la semaine prochaine (entre le 6 et le 10 décembre) en Jordanie puis en Israël afin de réaffirmer l’engagement de Washington en faveur de la stabilité régionale et de la mise en œuvre du plan de paix de Donald Trump pour Gaza, a indiqué vendredi un représentant américain.

Initialement annoncé pour accompagner les quinze membres du Conseil de sécurité lors de leur déplacement en Syrie et au Liban, Waltz avait été remplacé à la dernière minute par l’émissaire spécial Morgan Ortagus. Sa tournée régionale vise désormais à intensifier la coordination diplomatique et humanitaire autour du dossier gazaoui.

En Jordanie, il rencontrera le roi Abdallah II et le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi. Au centre des discussions : la coopération bilatérale, le rôle essentiel d’Amman dans l’augmentation des livraisons d’aide humanitaire à Gaza et la gestion des crises régionales, notamment la question des réfugiés syriens. Waltz doit également échanger avec plusieurs organisations humanitaires pour évaluer l’efficacité des efforts de secours et identifier des pistes pour renforcer le partenariat américano-jordanien.

Il se rendra ensuite en Israël, où des entretiens sont prévus avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président Isaac Herzog. Ces réunions porteront sur la coopération entre Washington et Jérusalem au sein de l’ONU, ainsi que sur les priorités sécuritaires partagées dans un contexte géopolitique extrêmement volatil.

« Cette visite reflète l’engagement inébranlable du président Trump à mettre fin aux conflits enracinés et à garantir un avenir pacifique au Moyen-Orient », a déclaré le représentant américain.