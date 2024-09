Le face-à-face Harris-Trump : un tournant potentiel dans la course présidentielle américaine

Ce mardi soir, les États-Unis retiennent leur souffle à l'approche du débat tant attendu entre Kamala Harris et Donald Trump. Cette confrontation, qui se tiendra à Philadelphie, pourrait bien redéfinir les contours de l'élection présidentielle de 2024.

Dans un contexte politique déjà bouleversé par le retrait surprise de Joe Biden en juillet dernier, suite à un débat désastreux face à Trump, la vice-présidente Harris porte désormais les espoirs du camp démocrate. Les sondages la placent au coude-à-coude avec son adversaire républicain, y compris dans les États clés.

Le débat, qui durera 90 minutes sans interruption publicitaire ni notes, sera diffusé en direct sur ABC. Les règles strictes imposées visent à éviter les dérapages et à garantir un échange constructif, bien que les équipes de campagne s'attendent à des échanges tendus. Pour Harris, l'enjeu est de taille : convaincre les indécis et affirmer sa stature présidentielle. Trump, quant à lui, fort de son expérience des débats présidentiels, cherchera à mettre en avant les faiblesses perçues de l'administration Biden-Harris, notamment sur l'économie et l'immigration. L'âge des candidats, sujet brûlant de la campagne, pourrait également jouer un rôle crucial. À 59 ans, Harris fait face à un Trump de 78 ans, renversant la dynamique du débat de juin dernier où l'âge de Biden était au centre des préoccupations. Les conseillers de Trump affichent leur confiance, comparant leur candidat à des légendes de la boxe impossibles à anticiper. Du côté démocrate, on se prépare à faire face à une rhétorique agressive, Harris ayant averti qu'elle s'attendait à "de nombreux mensonges". Ce débat, potentiellement unique avant le scrutin du 5 novembre, pourrait bien marquer un tournant décisif dans une campagne présidentielle déjà hors norme, rappelant l'impact historique du face-à-face Kennedy-Nixon en 1960.