Le FBI annonce avoir déjoué un projet d’attentat terroriste pour le réveillon du Nouvel An

Le FBI a annoncé vendredi avoir déjoué un projet d’attentat terroriste qui devait être commis dans la nuit du Nouvel An en Caroline du Nord, aux États-Unis. Selon les autorités fédérales, l’attaque était inspirée par l’idéologie du groupe terroriste Daech.

Lors d’un point presse, le directeur du FBI, Kash Patel, a précisé que le suspect, âgé de 18 ans, avait l’intention de mener une attaque au couteau et au marteau contre un supermarché et un restaurant de restauration rapide. L’objectif, selon les enquêteurs, était de faire un maximum de victimes parmi les civils présents sur place.

Le suspect, identifié comme Christian Sturdivant, a été interpellé mercredi. Une audience judiciaire est prévue le 7 janvier. Lors d’une perquisition à son domicile, les forces de l’ordre ont découvert une lettre manuscrite dans laquelle il exprimait son intention de tuer au moins vingt personnes, ainsi que les policiers susceptibles d’intervenir.

L’enquête avait été ouverte il y a environ un mois à la suite d’informations recueillies sur un réseau social, permettant aux enquêteurs de relier le projet au jeune homme. Ce dernier avait communiqué ses intentions à une personne qu’il croyait être un sympathisant partageant ses convictions extrémistes. Il s’agissait en réalité d’un agent du FBI opérant sous couverture, ce qui a permis de recueillir des éléments décisifs.

Les autorités ont également révélé que le suspect était suivi depuis plusieurs années pour des liens présumés avec des réseaux extrémistes à l’étranger, alors qu’il était encore mineur. Le FBI a souligné que cette arrestation illustre la vigilance accrue des services de sécurité face aux menaces terroristes, notamment à l’approche de dates symboliques comme le réveillon du Nouvel An.