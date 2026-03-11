Le FBI met en garde contre une possible attaque de drones iraniens contre la côte ouest des États-Unis

Les autorités américaines redoutent une possible riposte iranienne sur le territoire des États-Unis. Selon plusieurs médias américains, le FBI a averti les forces de l’ordre en Californie que l’Iran pourrait tenter de lancer des drones depuis un navire au large de la côte ouest pour frapper des cibles américaines.

L’information, révélée par ABC News, s’appuie sur une alerte interne diffusée par le Bureau fédéral d’enquête à la fin du mois de février. Le document évoque la possibilité qu’en cas de frappes américaines contre l’Iran, Téhéran puisse envisager une attaque surprise à l’aide de drones lancés depuis un bâtiment non identifié en mer, visant des cibles encore inconnues en Californie.

« Nous avons récemment obtenu des informations selon lesquelles, début février 2026, l’Iran aurait envisagé de mener une attaque surprise avec des drones à partir d’un navire au large du territoire américain », indique le message du FBI, tout en précisant que les autorités ne disposent d’aucun élément supplémentaire sur le calendrier, la méthode ou les cibles potentielles.

Cette alerte intervient alors que les tensions restent extrêmement fortes entre Washington et Téhéran. Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran il y a près de deux semaines, déclenchant un conflit régional. L’Iran a depuis mené plusieurs attaques de représailles dans la région après l'élimination de hauts responsables iraniens lors des bombardements.

Interrogé sur la possibilité d’attaques iraniennes sur le sol américain, le président Donald Trump s’est voulu rassurant. « Non, je ne suis pas inquiet », a-t-il déclaré devant des journalistes.

En Californie, les autorités ont néanmoins renforcé leur vigilance. Le bureau du gouverneur Gavin Newsom a indiqué que l’État avait relevé son niveau d’alerte depuis le début du conflit. Les services d’urgence travaillent actuellement en coordination avec les autorités fédérales, locales et les agences de sécurité pour surveiller toute menace potentielle.

Selon une évaluation du département de la Sécurité intérieure, l’Iran et ses alliés pourraient représenter un risque d’attaques ciblées contre les États-Unis, même si une opération de grande ampleur reste jugée peu probable.