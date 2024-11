Le futur chef de la majorité au Sénat américain menace la CPI de sanctions

Le sénateur John Thune, futur leader de la majorité républicaine au Sénat américain, a menacé dimanche la Cour pénale internationale (CPI) de sanctions si elle ne renonce pas à sa demande de mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et d'autres responsables israéliens. "Si la CPI et son procureur ne reviennent pas sur leurs actions scandaleuses et illégales visant à émettre des mandats d'arrêt contre des responsables israéliens, le Sénat devrait immédiatement voter une législation de sanctions, comme la Chambre l'a déjà fait de manière bipartisane", a écrit Thune sur le réseau social X.

"Si le leader de la majorité Schumer n'agit pas, la majorité républicaine au Sénat se tiendra aux côtés de notre allié clé Israël et fera de cette législation - et d'autres textes de soutien - une priorité absolue lors du prochain Congrès", a-t-il ajouté.

En mai, le procureur en chef de la CPI, Karim Khan, avait demandé des mandats d'arrêt contre Netanyahou, le ministre de la Défense de l'époque Yoav Gallant, et plusieurs dirigeants du Hamas pour crimes de guerre présumés. En août, Khan a pressé la chambre préliminaire de rendre une décision urgente, réaffirmant que la cour avait juridiction pour enquêter sur des citoyens israéliens.

Le président Biden avait condamné cette initiative, déclarant : "La demande de mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens est scandaleuse. Soyons clairs : quoi que ce procureur puisse sous-entendre, il n'y a aucune équivalence - aucune - entre Israël et le Hamas. Nous serons toujours aux côtés d'Israël face aux menaces contre sa sécurité."

Thune, qui a été élu leader républicain du Sénat mercredi dernier par un vote de 29-24, succédant à Mitch McConnell, a récemment eu un entretien téléphonique avec Netanyahou au cours duquel il a "réaffirmé l'engagement des États-Unis à soutenir Israël, notre ami et allié le plus proche."