Le futur secrétaire d'État de Trump promet d'annuler les sanctions contre les extrémistes israéliens

Lors de son audition de confirmation au Sénat américain, Marco Rubio, pressenti comme futur secrétaire d'État de Donald Trump, s'est engagé à lever les sanctions imposées par l'administration Biden contre les extrémistes juifs vivant en Judée-Samarie et les organisations de droite en Israël. "L'administration Trump sera la plus pro-israélienne de l'histoire américaine", a-t-il assuré.

Interrogé par le sénateur républicain Ted Cruz sur "l'engagement à mettre fin à la politique de boycott secrète de Biden contre les Juifs de Judée-Samarie" et sur "l'annulation des sanctions contre les Juifs de Judée-Samarie", Rubio a répondu "oui" aux deux questions. "Sans outrepasser mes prérogatives", a-t-il ajouté, "je suis certain que l'administration Trump continuera d'être la plus pro-israélienne de l'histoire américaine."

L'administration Biden avait imposé des sanctions contre plusieurs personnalités et organisations de soutiens à l'implantation juive en Judée-Salarue et d'extrême droite israélienne. Parmi elles figuraient Shabtai Kushelevski, Itamar Yehuda Levi et Zohar Savach, ainsi que des organismes comme le mouvement "Amana", actif dans l'établissement d'avant-postes.

Lors de son audition, Rubio a également critiqué la Cour pénale internationale de La Haye pour ses mandats d'arrêt contre des responsables israéliens. "La Cour a nui à sa crédibilité internationale", a-t-il déclaré. "Elle cible un État qui n'est pas membre de la Cour. C'est une procédure dangereuse pour les États-Unis, une tentative de voir si l'on peut poursuivre le dirigeant d'un pays non-membre."

Concernant le conflit à Gaza, Rubio s'est montré fermement aligné sur la position israélienne : "J'espère qu'Israël détruira tout élément du Hamas, ce sont des bêtes cruelles", avait-il notamment déclaré, accusant le Hamas d'être responsable des morts civils à Gaza.