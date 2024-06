"Le Hamas peut être écarté du pouvoir une fois l'accord de cessez-le-feu mis en place" (Jake Sullivan)

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, affirme une nouvelle fois que la proposition israélienne d'accord sur les otages peut conduire à l'éviction du Hamas du pouvoir à Gaza.

En parvenant à un accord et en franchissant ses multiples étapes, « nous pouvons aboutir à une entreprise de sécurité et de gouvernance intérimaire qui peut conduire à une ville de Gaza qui ne sera plus une plate-forme pour la terreur », a déclaré M. Sullivan lors d'une conférence organisée à Washington par l'American Jewish Committee, sans donner de précisions sur la manière dont un tel résultat pourrait être atteint. M. Sullivan affirme que la proposition israélienne permet une réalité d'après-guerre dans laquelle « les États arabes jouent un rôle important à la fois dans la stabilisation et la reconstruction de Gaza, de sorte qu'elle ne soit plus la plate-forme de terreur qu'elle a été dans le passé, et nous pouvons commencer à suivre la voie de l'intégration complète d'Israël dans la région, y compris la normalisation avec d'autres pays, dont l'Arabie saoudite, où le résultat final est intégré dans l'architecture de sécurité qui la rend plus sûre ». Il précise que la coopération arabe est subordonnée à l'acceptation par Israël d'ouvrir la voie à un futur État palestinien, une exigence maintes fois rejetée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

M. Sullivan reconnaît que le soutien israélien à une solution à deux États est limité, en particulier depuis le 7 octobre. Toutefois, il insiste sur le fait que les avantages qui découleront des compromis nécessaires avec les Palestiniens rendront Israël plus sûr qu'il ne l'est actuellement grâce au front régional uni qu'il construira contre l'Iran.

M. Sullivan a également été interrogé sur l'abstention de Washington sur une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en mars qui appelait à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des otages. Israël s'est opposé à cette résolution, arguant qu'elle ne liait pas directement le cessez-le-feu à la libération des otages - une affirmation rejetée par les États-Unis. Sullivan affirme que la résolution était suffisamment conforme à la politique américaine pour que l'administration l'autorise à être adoptée. De plus, il affirme que la flexibilité de Washington sur cette question lui a permis de maintenir une position suffisamment bonne avec les autres membres du Conseil de sécurité pour les rallier à la résolution d'hier, qui singularise le Hamas et exige qu'il accepte la proposition israélienne d'accord sur les otages.