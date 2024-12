Le mystère autour de drones sème l'inquiétude aux États-Unis

Une vague d'observations de mystérieux drones dans le nord-est des États-Unis, particulièrement dans le New Jersey, suscite une inquiétude croissante parmi la population et les élus. Le phénomène, qui a débuté en novembre, s'est intensifié ces dernières semaines, touchant également les États de New York, de Pennsylvanie, du Maryland et du Massachusetts.

Selon Don Fantasia, membre de l'Assemblée législative du New Jersey, ces engins auraient un diamètre pouvant atteindre 1,8 mètre, bien supérieur aux drones de loisir conventionnels. Les témoins rapportent des appareils "de la taille d'un vélo ou d'une petite voiture", volant principalement de nuit avec des lumières clignotantes. Plus troublant encore, ces drones semblent capables d'échapper à la détection radar et éteignent leurs lumières à l'approche d'hélicoptères.

https://x.com/i/web/status/1867582643346571730 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'affaire prend une dimension politique, le président élu Donald Trump ayant interpellé l'administration Biden sur le réseau Truth Social : "De mystérieux drones sont repérés à travers le pays. Est-ce que cela peut vraiment se produire à l'insu de notre gouvernement ?" Le représentant Jeff Van Drew a même évoqué l'hypothèse d'un "navire-mère iranien", rapidement démentie par le Pentagone.

Les autorités tentent de calmer les inquiétudes. Le FBI indique que sur plus de 5 000 signalements reçus, moins de 100 cas méritent une enquête approfondie. Selon les premiers éléments de l'enquête, la majorité des observations concernerait des avions conventionnels mal identifiés. Le gouverneur Phil Murphy assure qu'il n'existe aucune menace pour la sécurité publique, une déclaration qui peine à convaincre certains résidents.

Sur les réseaux sociaux, le phénomène alimente les théories du complot. Un groupe Facebook "Mysterious Drones in New Jersey" compte déjà plus de 55 000 membres, partageant vidéos et hypothèses sur l'origine de ces mystérieux appareils.

La Maison Blanche affirme que le président Biden reçoit des rapports réguliers sur la situation, tandis que les agences fédérales, dont le FBI, le Département de la Sécurité intérieure et la Federal Aviation Administration, poursuivent leurs investigations.