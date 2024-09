Le nouveau livre d'Hillary Clinton critique Netanyahou et les manifestants universitaires

Dans son prochain livre, "Something Lost, Something Gained: Reflections on Life, Love, and Liberty", l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton n'hésite pas à critiquer vivement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et partage ses expériences avec les manifestants pro-palestiniens à l'Université Columbia.

Clinton, âgée de 76 ans, ne mâche pas ses mots lorsqu'elle évoque la gestion par Netanyahou des suites de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Elle écrit que Netanyahou n'a assumé "aucune responsabilité" pour les défaillances sécuritaires ayant conduit à l'attaque, comparant défavorablement son leadership à celui de l'ancienne Première ministre israélienne Golda Meir. "D'une certaine manière, Netanyahou n'a rien à voir avec Golda Meir", affirme Clinton. Elle loue Meir pour avoir accepté la responsabilité et démissionné après la guerre du Kippour en 1973, tout en critiquant Netanyahou pour son refus "d'organiser des élections, et encore moins de démissionner".

Une partie importante du livre de Clinton se concentre sur ses expériences en tant que professeure à l'École des affaires internationales et publiques de l'Université Columbia. Elle décrit un campus "tendu par le choc et le chagrin" suite à l'attaque du Hamas et à la réponse militaire israélienne subséquente à Gaza. Clinton exprime son inquiétude face au manque de connaissances historiques de certains étudiants concernant le conflit israélo-palestinien. Elle raconte avoir reçu des "regards vides" lorsqu'elle évoquait les efforts de paix passés, notamment l'initiative de son mari en 2000 qui aurait pu mener à la création d'un État palestinien.

Tout en reconnaissant que la plupart des manifestants sur le campus semblaient "sincèrement bouleversés" par le conflit, Clinton critique ce qu'elle perçoit comme une rhétorique antisémite de la part de certains manifestants. Elle offre des conseils aux militants étudiants, s'appuyant sur ses propres expériences, allant de la protestation contre la guerre du Vietnam à l'observation du Printemps arabe en Égypte. Clinton souligne l'importance d'une préparation approfondie et d'objectifs clairs dans les mouvements de protestation efficaces. Elle cite les manifestations de masse de 2023 en Israël contre les réformes judiciaires comme un exemple d'activisme réussi. Le livre ne se concentre pas uniquement sur la géopolitique. Clinton partage des anecdotes personnelles, notamment le fait d'avoir nommé sa "nouvelle section médiane épaissie" Beulah et raconte un week-end d'anniversaire animé à Las Vegas. Elle évoque également ses efforts pour sauver des femmes afghanes en danger lors du retrait américain d'Afghanistan en 2021.

"Something Lost, Something Gained" doit être publié le 17 septembre 2024 et promet d'offrir les réflexions variées de Clinton sur la politique mondiale, entrecoupées de conseils de style de vie et d'aperçus de sa vie personnelle.

Alors que les tensions continuent de couver au Moyen-Orient et sur les campus universitaires, le livre de Clinton est susceptible de susciter davantage de débats sur ces questions complexes et controversées.