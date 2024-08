Le Pentagone annule l'accord controversé avec les cerveaux du 11 septembre

Dans un rebondissement inattendu, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a brusquement révoqué l'accord de plaidoyer conclu avec Khalid Sheikh Mohammed (KSM), le cerveau présumé des attentats du 11 septembre 2001, et ses deux co-accusés. Cette décision, annoncée discrètement vendredi soir, intervient seulement deux jours après que le Pentagone avait déclaré avoir trouvé un arrangement avec les accusés.

L'accord initial, fruit de plus de deux ans de négociations, aurait évité la peine de mort aux accusés en échange de leurs aveux de culpabilité pour tous les chefs d'accusation, y compris le meurtre des 2 976 victimes listées dans l'acte d'accusation. Cette approche visait à contourner un procès long et complexe, entaché par des questions sur l'admissibilité des preuves obtenues sous la torture.

Cependant, l'annonce de cet accord a provoqué un tollé bipartisan. Le sénateur démocrate Richard Blumenthal a exprimé ses inquiétudes, estimant que certains intérêts n'avaient peut-être pas été représentés de manière équitable. De son côté, le sénateur républicain Lindsey Graham a averti que cet accord "envoie un signal terriblement mauvais à un moment très dangereux". Face à cette tempête politique, Austin a pris la décision inhabituelle de retirer l'autorité de Susan Escallier, responsable des commissions militaires, et de se réserver le pouvoir de décision. Dans son mémo, il déclare que la responsabilité d'une décision aussi importante "devrait m'incomber". Cette volte-face met en lumière les difficultés persistantes du gouvernement américain à traduire en justice les accusés du 11 septembre. Depuis 2001, les efforts pour juger ces hommes ont été entravés par des obstacles juridiques et politiques, s'étendant sur plusieurs administrations. L'ancien procureur général Eric Holder a rappelé que son plan de 2009 visant à juger les accusés devant un tribunal civil à Manhattan aurait probablement résolu l'affaire depuis longtemps. Cependant, l'opposition politique a relégué l'affaire aux tribunaux de Guantanamo, enlisés dans des retards. Alors que le monde observe, l'administration Biden se trouve face à un défi de taille : trouver un équilibre entre la quête de justice pour les victimes du 11 septembre et le respect des principes juridiques fondamentaux des États-Unis.