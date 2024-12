Le plan Biden contre l'islamophobie : une première historique aux États-Unis

L'administration Biden vient de dévoiler la toute première stratégie nationale de lutte contre l'islamophobie et la haine anti-arabe, une initiative sans précédent qui intervient dans un contexte de tensions croissantes au sein de la société américaine.

Ce plan, fruit d'une collaboration intensive entre le gouvernement fédéral et la société civile, arrive à un moment critique. Les violences contre les communautés musulmanes et arabes américaines ont connu une hausse alarmante ces derniers mois. Le meurtre tragique de Wadee Alfayoumi, un enfant musulman américain d'origine palestinienne de seulement six ans, en octobre dernier dans l'Illinois, a particulièrement marqué les esprits.

Face à cette situation préoccupante, l'administration Biden déploie un arsenal de plus de deux cents mesures. Une centaine d'actions relèvent directement de l'exécutif, tandis qu'autant d'appels à l'action sont lancés à tous les secteurs de la société américaine. "Il s'agit de créer un chemin vers le progrès", affirme un haut responsable de la Maison Blanche. Cette nouvelle stratégie s'inscrit dans la continuité d'une politique plus large de lutte contre les discriminations. En décembre 2022, le président Biden avait déjà mis en place un groupe de travail interagences pour coordonner les efforts contre l'antisémitisme, l'islamophobie et les discriminations connexes. L'année suivante, son administration présentait la première stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme. Le nouveau plan s'articule autour de quatre piliers fondamentaux. Premier axe : la sensibilisation du public à la réalité des discriminations anti-musulmanes et anti-arabes, tout en valorisant l'héritage de ces communautés qui ont contribué à construire l'Amérique depuis ses débuts. Deuxième priorité : le renforcement de la sécurité, notamment à travers des investissements sans précédent dans la protection des organisations à but non lucratif.

La lutte contre les discriminations constitue le troisième volet, avec une attention particulière portée à l'éducation, l'emploi, le logement et l'accès aux services financiers. Enfin, le quatrième axe vise à construire une solidarité intercommunautaire, partant du principe que "les menaces contre une communauté doivent être considérées comme des menaces contre tous". Pour mettre en œuvre cette stratégie, la Maison Blanche appelle à une mobilisation générale. Des autorités locales au secteur privé, en passant par les partenaires internationaux, tous sont invités à développer des initiatives similaires. L'objectif est ambitieux : bâtir une société plus unie, fondée sur la reconnaissance d'une humanité commune et le respect des valeurs démocratiques américaines.