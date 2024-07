Le plus grand syndicat d'enseignants des États-Unis votera sur une série de mesures "antisémites et anti-israéliennes"

Deux manifestations opposées se sont déroulées dans la nuit de mercredi à jeudi à Philadelphie, devant le centre de conférences du plus grand syndicat d'enseignants des États-Unis. Ces manifestations reflètent un débat houleux sur la manière dont le système éducatif américain devrait aborder la question israélo-palestinienne.

D'un côté, le groupe "Éducateurs pour la Palestine" a présenté une série de propositions visant à modifier l'approche éducative concernant Israël. Leurs suggestions incluent l'enseignement de la Nakba, le soutien au mouvement BDS, et la promotion de la "solidarité avec les manifestants contre le génocide à Gaza". Un porte-parole du groupe a déclaré : "Aidez-nous à lutter pour une Palestine libre."

De l'autre côté, l'organisation pro-israélienne "StandWithUs" s'est fermement opposée à ces propositions. David Smokler, un responsable de l'organisation, a condamné ces propositions comme étant "antisémites et anti-israéliennes". Il a ajouté : "Le syndicat des enseignants doit garantir un environnement sûr pour tous les éducateurs et étudiants, et maintenir la confiance du public dans ce qui est enseigné en classe. L'adoption de résolutions antisémites et anti-israéliennes ne nuira pas seulement aux Juifs, mais sapera l'intégrité de l'éducation publique."

Le débat intervient dans un contexte de tension accrue. Selon "StandWithUs", plusieurs incidents antisémites impliquant des membres du syndicat des enseignants ont été signalés depuis le 7 octobre 2023. L'organisation a souligné : "En tant que plus grand syndicat d'enseignants aux États-Unis, l'organisation a une influence significative sur la politique éducative. Après le 7 octobre, plusieurs membres de l'organisation ont été impliqués dans des incidents antisémites et anti-israéliens. Dans certains cas, cela a conduit des familles juives à transférer leurs enfants dans d'autres écoles avec un environnement éducatif moins hostile." Ces événements s'inscrivent dans une tendance inquiétante. En 2023, un nombre record de 7 523 incidents antisémites ont été enregistrés aux États-Unis, soit une augmentation de 103% par rapport à 2022. Les tensions ont atteint leur paroxysme dans les établissements d'enseignement supérieur, où plus de 1 600 étudiants ont été arrêtés lors de manifestations anti-israéliennes. Les 9 000 représentants du syndicat des enseignants, qui compte plus de 3 millions de membres, voteront prochainement sur ces propositions politiques controversées, dans un climat de division profonde sur la manière d'aborder ce sujet sensible dans les salles de classe américaines.