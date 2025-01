Le rabbin Ari Berman prononcera une bénédiction lors de l'investiture de Donald Trump

Le rabbin Ari Berman, président de la Yeshiva University (YU), prononcera une bénédiction lors de l'investiture du président américain élu Donald Trump. Selon un communiqué de presse de la YU, M. Berman est le premier Israélo-Américain à prendre la parole lors d'une cérémonie d'investiture. D'après une fuite du programme de la cérémonie du 20 janvier, il semble également être le seul juif à prendre la parole.

Ari Berman, qui est à la tête de la principale université orthodoxe moderne de New York depuis 2017, rejoindra une liste de leaders religieux qui délivreront des messages sur l'estrade. Selon le communiqué de YU, sa bénédiction se concentrera sur "l'appel à la nation à se montrer à la hauteur de ce moment historique et à s'unir autour des valeurs fondatrices de l'Amérique comme source de réalisation de nos rêves communs d'un pays prospère et compatissant dirigé par la foi et la confiance en Dieu", a rapporté Arutz Sheva. Il priera également pour les otages détenus par le Hamas à Gaza.

https://x.com/i/web/status/1878917461615202374 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"C'est un profond privilège d'offrir une prière pour l'unité et l'espoir au nom de YU et de tous les Américains en ce moment historique", a-t-il tweeté lundi. M. Berman est un représentant d'une communauté qui s'est déplacée vers la droite depuis que Donald Trump est entré en politique il y a près d'une décennie. Les enquêtes montrent que la plupart des juifs orthodoxes soutiennent le président élu, y compris la grande majorité des étudiants de YU.

Selon le programme qui a fait l'objet d'une fuite, le révérend Franklin Graham, partisan déclaré de Trump, prononcera une invocation au début de la cérémonie, de même que le cardinal Timothy Dolan, archevêque catholique de New York. (Trump se définit comme un chrétien non confessionnel).

Plus tard dans le planning de l'investiture, M. Berman prononcera une bénédiction aux côtés de l'imam Husham al-Husainy, un dirigeant musulman de Dearborn, dans le Michigan, une ville à majorité musulmane que M. Trump a remportée en novembre. Lorenzo Sewell, pasteur de Détroit, et le père Frank Mann, prêtre catholique de New York, prononceront également des bénédictions. Le rabbin Marvin Hier, qui dirige le Centre Simon Wiesenthal, avait pris la parole lors de l'investiture de M. Trump en 2017.