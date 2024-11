Le Sénat US rejette les propositions de Bernie Sanders pour limiter les livraisons d'armes à Israël

Le Sénat américain a voté jeudi sur une série de propositions législatives présentées par le sénateur Bernie Sanders, visant à restreindre les transferts d'armes à Israël. Les trois textes, portant chacun sur un type d'équipement militaire différent, ont tous été rejetés à une large majorité. La première résolution, qui appelait à suspendre la vente d'obus de chars à Israël, a été rejetée par 79 voix contre, 18 pour et une abstention. Si l'échec était prévisible, le nombre de soutiens démocrates a surpris les observateurs, avec 18 sénateurs du parti majoritaire votant en faveur de la limitation.

La deuxième proposition, concernant l'arrêt des ventes de mortiers à Israël, a également été battue, avec 78 voix contre, 19 pour et une abstention. Le troisième et dernier texte, portant sur la suspension des livraisons de systèmes JDAM (kits de guidage transformant des bombes conventionnelles en munitions de précision), a subi le même sort avec 80 votes contre, 17 pour et une abstention.

"Bien que la tentative de l'aile gauche de limiter les ventes d'armes à Israël ait échoué comme prévu, le camp progressiste a réussi à mobiliser entre 17 et 19 soutiens pour l'appel à stopper les livraisons d'armement", a souligné un analyste politique.

Parmi les opposants aux transferts d'armes figuraient non seulement les membres de l'aile progressiste du parti démocrate, mais aussi quelques voix plus surprenantes, notamment les sénateurs Dick Durbin et Jon Ossoff.

La direction démocrate a considéré les résultats du vote comme un succès, la majorité des membres du groupe ayant voté contre la réduction de l'aide militaire, tandis que le camp progressiste s'est félicité d'avoir réussi à rassembler un nombre significatif de soutiens pour ses propositions.