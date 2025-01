Les autorités américaines examinent un possible lien entre les attentats de la Nouvelle-Orléans et Las Vegas

Au lendemain de l'attaque à la voiture-bélier et de la fusillade à La Nouvelle-Orléans, qui a coûté la vie à 15 personnes, les médias américains ont révélé ce jeudi matin de nouvelles informations. Peu après l'attentat, un Cybertruck de Tesla, a explosé près de l'hôtel Trump à Las Vegas. Selon CNN, les autorités examinent désormais un possible lien entre les deux événements.

Les autorités pensent que des feux d'artifice, des bouteilles de gaz et du carburant de camping étaient reliés à un système explosif contrôlé par le conducteur du véhicule, a rapporté la chaîne américaine. De plus, le véhicule a été loué auprès de la société "Turo", la même que celle utilisée par l'auteur de l'attentat de La Nouvelle-Orléans.

Le shérif de Las Vegas a noté que comme il s'agissait d'un Cybertruck, les dégâts externes ont été minimes car la majeure partie de l'explosion a été contenue à l'intérieur du véhicule. Selon lui, bien que les portes de l'hôtel soient en verre, elles n'ont pas été brisées par l'explosion. "Je dois remercier spécifiquement Elon Musk", a-t-il ajouté, précisant que Musk a fourni aux autorités "beaucoup d'informations supplémentaires", y compris la transmission vidéo directe à la police depuis les stations de recharge Tesla pour aider à suivre le conducteur.

Les médias américains ont également rapporté que l'attaque s'est produite malgré des avertissements répétés des services de renseignement concernant une menace terroriste accrue au cours de l'année écoulée, particulièrement après le 7 octobre. Les autorités ont identifié la branche afghane de Daech, connue sous le nom d'ISIS-K, comme une menace particulière.

Le président américain Joe Biden a déclaré après l'attaque que l'auteur avait laissé des écrits exprimant son soutien à Daech. "Nos cœurs sont avec le peuple de La Nouvelle-Orléans, l'enquête reste active et personne ne devrait tirer de conclusions hâtives. De plus, nous suivons l'explosion du Cybertruck à Las Vegas", a ajouté Biden. "J'ai demandé à mon équipe de s'assurer que toutes les ressources soient disponibles pour les forces de l'ordre afin de compléter rapidement l'enquête à La Nouvelle-Orléans et de s'assurer qu'il ne reste aucune menace pour le peuple américain."