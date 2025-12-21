Les États-Unis interceptent un nouveau pétrolier au large du Venezuela

Les États-Unis ont intercepté samedi un nouveau pétrolier au large du Venezuela, accentuant encore les tensions entre Washington et Caracas dans le cadre du blocus maritime récemment instauré contre les exportations pétrolières vénézuéliennes. Le navire, baptisé Centuries, est accusé par les autorités américaines de transporter du pétrole soumis aux sanctions américaines.

L’opération a été annoncée par la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, qui a affirmé que les garde-côtes, appuyés par l’armée, avaient arraisonné le bâtiment avant l’aube. Selon Washington, ce pétrole servirait à financer le « narcoterrorisme » dans la région. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des militaires prenant d’assaut le navire depuis un hélicoptère.

Le gouvernement vénézuélien a vivement réagi, dénonçant un « vol » et un « enlèvement » d’un navire privé, ainsi que la disparition forcée de son équipage. Caracas a promis une riposte diplomatique et juridique, évoquant une saisine du Conseil de sécurité de l’ONU et d’autres instances internationales. Le président Nicolás Maduro a qualifié l’opération de « piraterie navale ».

Selon le site spécialisé TankerTrackers, le Centuries, battant pavillon panaméen, aurait chargé près de 1,8 million de barils de brut dans un port vénézuélien pour le compte d’une société chinoise. Le navire ne figure toutefois pas sur les listes de sanctions du Trésor américain.

Cette interception intervient quelques jours après l’annonce par le président Donald Trump d’un « blocus total » contre les pétroliers liés au Venezuela. Soumis à un embargo depuis 2019, le pays continue d’écouler son pétrole sur le marché noir, notamment vers la Chine. La multiplication des saisies et le déploiement militaire américain dans les Caraïbes font craindre une dangereuse escalade régionale, sur fond de rivalités géopolitiques et de pressions économiques accrues.