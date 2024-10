Les États-Unis mettent en garde l'Iran contre toute menace envers Donald Trump

Les États-Unis ont fermement averti l'Iran de cesser tout complot visant l'ancien président Donald Trump, menaçant de considérer toute tentative contre sa vie comme un acte de guerre. Cette information a été révélée par un haut responsable américain s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Selon ce responsable, le président Joe Biden est régulièrement informé des menaces et a chargé son équipe de contrer les complots iraniens contre des citoyens américains. "À la demande de Biden, de hauts responsables américains ont envoyé des messages aux plus hauts niveaux du gouvernement iranien, avertissant Téhéran de cesser tout complot contre Trump et d'autres anciens responsables américains", a-t-il déclaré.

La Maison Blanche a souligné l'importance de cette menace. Sean Savett, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a affirmé : "Nous considérons cela comme une question de sécurité nationale et intérieure de la plus haute priorité, et nous condamnons fermement l'Iran pour ces menaces effrontées. Si l'Iran attaque l'un de nos citoyens, y compris ceux qui continuent de servir les États-Unis ou ceux qui ont servi auparavant, l'Iran fera face à de graves conséquences."

L'Iran, pour sa part, nie toute ingérence dans les affaires américaines et accuse Washington d'interférer dans ses propres affaires depuis des décennies. Téhéran cite notamment le coup d'État de 1953 contre un Premier ministre et l'assassinat en 2020 de son commandant militaire lors d'une frappe de drone américaine.

Cette tension s'inscrit dans un contexte électoral aux États-Unis, Trump étant candidat à l'élection présidentielle de novembre 2024. Sa campagne a déclaré le 24 septembre qu'il avait été informé par les services de renseignement américains de la menace présumée de l'Iran.

La Maison Blanche a également précisé que "les agences appropriées fournissent en permanence et rapidement au service de sécurité de l'ancien président des informations sur l'évolution des menaces". Savett a ajouté que "le président Biden a réitéré sa directive selon laquelle les Services secrets des États-Unis devraient recevoir toutes les ressources, capacités et mesures de protection nécessaires pour faire face à ces menaces en évolution contre l'ancien président".