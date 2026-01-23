Les États-Unis officialisent leur retrait de l'Organisation mondiale de la santé

Le ministère américain de la Santé a annoncé vendredi que les États-Unis ont finalisé leur retrait de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le département a précisé que l'administration a cessé son financement de l'organisation, que tous les contrats liant les deux parties ont pris fin et que la participation de représentants américains aux différents comités de l'OMS est désormais terminée.

Dès le début de son second mandat l'année dernière, le président Donald Trump avait signé un décret présidentiel ordonnant le retrait des États-Unis de l'OMS. Bien que Washington doive encore environ 260 millions de dollars à l'organisation, les experts estiment que cette somme ne sera vraisemblablement jamais versée.

À l'instar des États-Unis, Israël envisage également de quitter l'OMS. Plus tôt cette semaine, la commission de la santé de la Knesset, présidée par la députée Limor Son Har-Melech, a examiné cette proposition.

Le professeur Hagai Levin, président de l'Association israélienne de médecine de santé publique affiliée à l'Association médicale israélienne, a affirmé avoir été expulsé de manière brutale de la commission après s'être opposé au projet. "Les faits ne l'intéressent pas, elle ne veut pas entendre la vérité concernant la présence d'Israël à l'Organisation mondiale de la santé", a-t-il déclaré.

Cette double défection marque un tournant significatif dans la gouvernance sanitaire mondiale, l'OMS perdant son principal contributeur financier ainsi qu'un autre membre important au Moyen-Orient, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.