Les États-Unis poursuivent Harvard pour discrimination envers des étudiants juifs et israéliens

L’administration du président Donald Trump a engagé des poursuites judiciaires contre l’université Harvard, accusée de ne pas avoir protégé les étudiants juifs et israéliens face à des actes d’antisémitisme sur son campus. La plainte, déposée devant un tribunal fédéral du Massachusetts, marque une nouvelle escalade dans le bras de fer opposant Washington à l’une des institutions académiques les plus prestigieuses du pays.

Selon le ministère américain de la Justice, ces étudiants ont été victimes de harcèlement, d’agressions physiques, de menaces et d’exclusion, notamment depuis les attaques du 7 octobre 2023. Les autorités accusent l’université d’avoir laissé s’installer un « environnement hostile » et de ne pas avoir appliqué ses propres règles face à des manifestations jugées antisémites.

Dans ce recours de 44 pages, le gouvernement fédéral affirme que la direction et certains membres du corps professoral ont « fermé les yeux » sur ces dérives. Il demande à la justice de reconnaître une violation du Titre VI, la loi fédérale interdisant les discriminations fondées sur l’origine ou l’appartenance ethnique.

Au-delà du constat, l’administration Trump réclame des sanctions lourdes : l’arrêt des financements fédéraux, le remboursement des subventions versées depuis octobre 2023, et la mise sous supervision externe de l’université. Elle souhaite également imposer des mesures strictes, incluant le renforcement des règles encadrant les manifestations et une coopération accrue avec les forces de l’ordre.

Harvard rejette fermement ces accusations, dénonçant une action « politique et de représailles ». L’université assure avoir pris des mesures concrètes pour lutter contre l’antisémitisme, tout en reconnaissant que des efforts restent nécessaires.

Ce nouveau recours judiciaire s’inscrit dans une confrontation plus large entre l’administration américaine et plusieurs grandes universités, sur fond de tensions liées à la guerre au Moyen-Orient et à ses répercussions sur les campus américains.