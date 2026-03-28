Les Etats-Unis prévoient la fin des opérations en Iran dans "les deux prochaines semaines"

Les États-Unis anticipent la fin de leurs opérations militaires contre l’Iran «dans les deux prochaines semaines», a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, évoquant une phase de transition dans ce conflit à haute intensité. Selon lui, Washington demeure en mesure d’atteindre ses objectifs stratégiques sans recourir à un déploiement de troupes au sol, privilégiant une approche fondée sur la supériorité aérienne et les capacités de frappe à distance.

Dans ce contexte, le responsable américain n’exclut pas de réaffecter certains équipements militaires initialement destinés à l’Ukraine afin de renforcer les moyens engagés contre la République islamique. Une telle option traduirait un rééquilibrage des priorités stratégiques américaines, alors que les tensions régionales continuent de s’intensifier.

Marco Rubio a également insisté sur l’importance de préserver la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, artère essentielle du commerce énergétique mondial. Il a mis en garde contre toute tentative de Téhéran d’y instaurer un «système de péage», qui constituerait, selon lui, une atteinte inacceptable aux règles internationales et un facteur supplémentaire de déstabilisation des marchés.

Sur le plan diplomatique, le chef de la diplomatie américaine a indiqué que l’Iran avait fait parvenir des «messages» à Washington, sans pour autant formuler de réponse concrète aux propositions de règlement du conflit. Cette absence de progrès laisse planer une incertitude sur l’issue des discussions, malgré les signaux d’ouverture évoqués par les autorités iraniennes.