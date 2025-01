Les États-Unis s'apprêtent à sanctionner la CPI suite aux mandats d'arrêt contre Netanyahou

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a annoncé mardi que la chambre basse votera cette semaine des sanctions contre la Cour pénale internationale (CPI) et son procureur en chef, Karim Khan, en réaction aux mandats d'arrêt émis contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant.

"La Chambre votera pour imposer des sanctions aux responsables de la CPI et remettre le procureur Karim Khan à sa place", a déclaré Johnson. "Il n'a pas juridiction sur Israël ou les États-Unis, et il est scandaleux qu'ils émettent des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant."

Cette législation, qui avait déjà été adoptée par la Chambre en juin avec le soutien des républicains et de 42 démocrates, n'avait pas été soumise au vote du Sénat par Chuck Schumer. Avec les républicains détenant désormais 53 sièges au Sénat, la mesure nécessitera le soutien d'au moins sept démocrates pour franchir le seuil des 60 voix.

Le président élu Donald Trump prévoit également d'imposer des sanctions "dévastatrices" contre les procureurs, les juges et la cour elle-même par le biais de décrets exécutifs dès son investiture. Ces actions visent à faire pression sur la CPI pour qu'elle retire ses mandats d'arrêt.

Le président sortant Joe Biden a lui aussi condamné la décision de la CPI : "L'émission de mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens est scandaleuse. Soyons clairs une fois de plus : quoi que la CPI puisse sous-entendre, il n'y a aucune équivalence entre Israël et le Hamas."

La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a souligné que l'administration rejette la décision et a critiqué le processus : "Contrairement à la façon dont il a traité d'autres cas, le procureur n'a pas donné à Israël une véritable opportunité de s'engager de manière constructive et de prendre en compte ses processus nationaux."