Les incendies en Californie font au moins 16 morts

Les incendies qui ravagent la région de Los Angeles ont fait au moins 16 victimes, selon les médias américains. Les pompiers, qui poursuivent leurs efforts pour maîtriser les flammes, n'ont réussi à contenir que partiellement la progression du feu.

Plus de 100 000 personnes sont concernées par des ordres d'évacuation, tandis que plus de 12 000 bâtiments ont été détruits par les flammes. Face à la situation, les autorités du comté de Los Angeles ont décidé d'imposer un couvre-feu nocturne dans les zones touchées afin d'empêcher les résidents de retourner chez eux, le danger n'étant pas encore écarté.

Lors d'une conférence de presse tenue jeudi à Los Angeles, les autorités ont annoncé qu'en plus des cinq incendies déjà en cours, un nouveau foyer s'est déclaré à la frontière des comtés de Ventura et de Los Angeles. Les deux incendies les plus importants sont localisés à Pacific Palisades et à Eaton. L'incendie qui s'était déclaré sur les pentes du célèbre Sunset Boulevard est désormais sous contrôle.

La gestion de cette crise fait l'objet de vives critiques aux États-Unis, les autorités californiennes étant pointées du doigt pour leur réponse jugée inadéquate. La situation a été davantage compliquée par une erreur des services d'incendie du comté de Los Angeles, qui ont émis par erreur un ordre d'évacuation à 10 millions de personnes avant de le rétracter.