« Les Juifs mangent des enfants » : une jeune femme agressée dans le métro de New York

Une habitante du Bronx a été arrêtée après avoir agressé une jeune femme juive orthodoxe dans une rame du métro de New York, lors d’un incident à caractère antisémite survenu dimanche après-midi.

Selon la police, Diana Smith, 34 ans, a commencé à proférer des remarques antisémites dans un train de la ligne C à Manhattan avant de s’en prendre à une passagère de 23 ans.

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La victime a raconté au New York Post que la suspecte visait d’abord d’autres voyageurs avant de se concentrer sur elle.

« Elle s’est tournée vers moi, m’a fixée du regard et a affiché un sourire inquiétant que je n’oublierai jamais », a-t-elle témoigné.

Après avoir évoqué les Juifs, la suspecte aurait déclaré : « Je le vois et je le sens sur toi. »

Une partie de l’altercation a été filmée par la victime. Sur la vidéo, on entend la femme crier : « Les Juifs mangent des enfants. »

L’incident a ensuite dégénéré. Selon la police, la suspecte a saisi la victime à la gorge avant de la faire tomber au sol, de la frapper et de lui arracher une poignée de cheveux.

La jeune femme a subi une commotion cérébrale et a été prise en charge médicalement.

« Je n’arrêtais pas de me dire : je ne suis pas dans l’Allemagne nazie », a-t-elle confié après l’agression.

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La victime a alerté la police après être descendue à la station Canal Street. Un autre passager a déclenché le bouton d’urgence du train, permettant l’intervention des forces de l’ordre.

Diana Smith a été arrêtée et inculpée notamment pour agression à caractère haineux, obstruction criminelle de la respiration aggravée et harcèlement aggravé.

Cette nouvelle attaque intervient dans un contexte de hausse des actes antisémites signalés à New York depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.