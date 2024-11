Les leaders musulmans américains déçus des choix de Trump pour son cabinet

La déception gronde au sein de la communauté musulmane américaine qui avait apporté son soutien à Donald Trump. Ces électeurs, qui avaient choisi de lui accorder leurs voix en protestation contre le soutien de l'administration Biden aux opérations militaires d'Israël à Gaza et au Liban, expriment aujourd'hui leur profond mécontentement face à la composition du nouveau cabinet présidentiel, selon Reuters.

"Trump a gagné grâce à nous, et nous sommes mécontents de son choix de secrétaire d'État et d'autres nominations", déclare Rabiul Chowdhury, un investisseur de Philadelphie qui a dirigé la campagne "Dump Harris" en Pennsylvanie et contribué à la création du mouvement "Musulmans pour Trump". Le soutien de la communauté musulmane a notamment joué un rôle déterminant dans la victoire de Trump dans le Michigan et aurait potentiellement influencé les résultats dans d'autres États.

Raxshindilo Nazarko, directeur général du Réseau américain pour l'engagement et l'autonomisation des musulmans (AMEEN), exprime une frustration similaire. "Les électeurs musulmans espéraient que Trump nommerait des responsables gouvernementaux œuvrant pour la paix, mais il n'y a aucun signe allant dans ce sens", déplore-t-il. "Nous sommes profondément déçus", poursuit-il. "Cette administration semble être entièrement composée de néoconservateurs et de personnalités fortement pro-israéliennes, favorables à la guerre. C'est un échec du président Trump vis-à-vis d'un mouvement qui prône la paix et s'oppose aux conflits armés", a-t-il conclu.