"Les prochains jours seront décisifs", affirme le ministre américain de la Défense

Les États-Unis durcissent leur position face à l’Iran : le ministre de la Défense Pete Hegseth évoque des « jours décisifs » et brandit la menace d’une intensification militaire.

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Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth s'adresse aux journalistes lors d'une conférence de presse au Pentagone, à Washington, le 19.03.2026
Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth s'adresse aux journalistes lors d'une conférence de presse au Pentagone, à Washington, le 19.03.2026AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a averti mardi que « les prochains jours seront décisifs » dans le conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran, affirmant que Téhéran est désormais en position de faiblesse militaire. Lors d’une conférence de presse au Pentagone, il a assuré que « l’Iran le sait, et ne peut quasiment rien faire militairement contre cela ».

Hegseth a révélé s’être rendu samedi au Moyen-Orient pour visiter des troupes américaines déployées dans le cadre de l’opération « Fureur épique », destinée à frapper les capacités militaires iraniennes. Il a salué les résultats récents de cette campagne, soulignant que « les dernières 24 heures ont enregistré le plus faible nombre de missiles et de drones ennemis tirés par l’Iran ».

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Dans la lignée des déclarations du président américain Donald Trump, le chef du Pentagone a affirmé qu’un changement de régime avait « effectivement été accompli » en Iran à la suite des frappes conjointes américano-israéliennes visant à décapiter les structures de commandement.

« Ce nouveau régime devrait être plus sage que le précédent », a-t-il insisté, laissant entendre que Washington privilégie désormais une issue diplomatique. « Le président Trump conclura un accord. Il est prêt, et les termes sont connus de l’Iran », a-t-il ajouté.

Mais le message se veut également coercitif : en cas de refus de Téhéran, « le département de la Guerre des États-Unis poursuivra ses opérations avec une intensité accrue », a prévenu Hegseth, confirmant que la pression militaire reste au cœur de la stratégie américaine.

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