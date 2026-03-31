"Les prochains jours seront décisifs", affirme le ministre américain de la Défense

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a averti mardi que « les prochains jours seront décisifs » dans le conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran, affirmant que Téhéran est désormais en position de faiblesse militaire. Lors d’une conférence de presse au Pentagone, il a assuré que « l’Iran le sait, et ne peut quasiment rien faire militairement contre cela ».

Hegseth a révélé s’être rendu samedi au Moyen-Orient pour visiter des troupes américaines déployées dans le cadre de l’opération « Fureur épique », destinée à frapper les capacités militaires iraniennes. Il a salué les résultats récents de cette campagne, soulignant que « les dernières 24 heures ont enregistré le plus faible nombre de missiles et de drones ennemis tirés par l’Iran ».

Dans la lignée des déclarations du président américain Donald Trump, le chef du Pentagone a affirmé qu’un changement de régime avait « effectivement été accompli » en Iran à la suite des frappes conjointes américano-israéliennes visant à décapiter les structures de commandement.

« Ce nouveau régime devrait être plus sage que le précédent », a-t-il insisté, laissant entendre que Washington privilégie désormais une issue diplomatique. « Le président Trump conclura un accord. Il est prêt, et les termes sont connus de l’Iran », a-t-il ajouté.

Mais le message se veut également coercitif : en cas de refus de Téhéran, « le département de la Guerre des États-Unis poursuivra ses opérations avec une intensité accrue », a prévenu Hegseth, confirmant que la pression militaire reste au cœur de la stratégie américaine.