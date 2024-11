Les Républicains s'assurent le contrôle de la Chambre des représentants

L'Associated Press et Fox News ont annoncé mercredi soir que les Républicains ont remporté suffisamment de sièges pour contrôler la Chambre des représentants américaine. Une victoire républicaine en Arizona, conjuguée à un succès en Californie plus tôt dans la journée, a permis au GOP d'atteindre les 218 sièges constituant la majorité, alors que neuf courses restent encore à déterminer. Les Républicains avaient précédemment pris le contrôle du Sénat aux Démocrates, s'assurant une majorité d'au moins 52-48, une course demeurant indécise.

Quelques heures avant d'obtenir leur majorité, les Républicains de la Chambre ont apporté leur soutien au président Mike Johnson (R-LA) pour un second mandat. Il devra encore obtenir la majorité des voix des 435 membres de la chambre lors d'un vote public début janvier. Johnson avait été élu président de la Chambre en octobre 2023, après l'éviction du représentant Kevin McCarthy de ce poste.

Par ailleurs mercredi, le sénateur Tom Cotton (R-AR) a obtenu le poste de président de la Conférence républicaine du Sénat, remportant une course compétitive contre la sénatrice Joni Ernst (R-IA), rapporte The Hill. Ce rôle, qui fait de Cotton le principal porte-parole du parti, était le seul poste de direction contesté en dehors de celui de chef de la conférence.

Cotton succédera au sénateur John Barrasso (R-WY), qui devient le whip républicain, remplaçant le sénateur John Thune du Dakota du Sud, dont le mandat arrive à terme.