Louisiane : huit enfants tués dans une fusillade lors d’un drame familial

Un drame a frappé l’État de Louisiane, où huit enfants ont été tués lors d’une fusillade survenue tôt dimanche matin à Shreveport. Selon le chef de la police locale, Wayne Smith, les faits se sont produits aux alentours de 6 heures dans le cadre d’un différend familial.

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Les victimes, âgées d’un à environ 14 ans, figurent parmi les dix personnes touchées par les tirs. Certaines seraient liées au suspect, a précisé le responsable policier. « C’est une scène d’une ampleur que la plupart d’entre nous n’ont jamais vue », a-t-il déclaré, décrivant une intervention particulièrement complexe.

Le suspect a été mortellement atteint par les forces de l’ordre à l’issue d’une poursuite en véhicule qui s’est étendue jusqu’à la ville voisine de Bossier City. Aucun policier n’a été blessé lors de cette opération, ont indiqué les autorités.

L’enquête, désormais confiée à la police de l’État de Louisiane, se concentre sur plusieurs sites distincts, la scène de crime s’étendant sur trois zones différentes. Les enquêteurs s’emploient à reconstituer précisément le déroulement des faits et les circonstances ayant conduit à cette tragédie.

Les autorités ont lancé un appel à témoins, invitant toute personne disposant d’images, de vidéos ou d’informations à les transmettre aux services d’enquête.