Mandats d'arrêt : la Chambre des représentants américaine approuve le projet de loi visant à imposer des sanctions à la CPI

La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé mardi soir un projet de loi visant à imposer des sanctions à la Cour pénale internationale de La Haye et à son procureur, alors qu'elle pourrait émettre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou et le ministre de la Défense Gallant. 247 législateurs ont voté pour, dont 42 démocrates, et 155 ont voté contre. Si l'administration Biden a déclaré s’opposer à la proposition, estimant qu’"il existe de meilleurs moyens de protéger Israël", elle n’a pas menacé d’opposer son veto à la loi.

Cette décision américaine intervient moins de deux semaines après que le procureur de la CPI, Karim Khan, s'est prononcé pour l'émission de mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et le dirigeant du Hamas, Yahya Sinwar, pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. "Je peux confirmer aujourd'hui que j'ai des raisons de croire, sur la base des preuves recueillies et examinées par mon bureau, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant portent la responsabilité pénale de crimes internationaux suivants commis sur le territoire de l'État de Palestine, à partir du 8 octobre 2023", a mentionné Karim Khan dans son communiqué.

La position du procureur a déclenché une vague de protestations en Israël et aux Etats-Unis, où les responsables politiques ont dénoncé le parallèle établi entre le dirigeant d'une démocratie et celui d'une organisation terroriste barbare, et affirmé que les motifs du juriste étaient antisémites et politiques.

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a réagi en publiant une déclaration qualifiant de "honteuse" la possibilité de mandats d'arrêt, et a averti que cela pourrait créer un précédent pour des mesures similaires contre des hommes politiques et des commandants américains.